Sam Smith atteint du coronavirus ? Le chanteur en est persuadé !

Depuis quelques jours, Sam Smith qui a fait une boulette sur la scène des Oscars, fait parler de lui. Le chanteur de 27 ans s'est attiré les foudres des internautes. En effet, après avoir demandé à ses fans s'ils supportaient l'isolement, il a fondu en larmes dans le jardin de son immense maison, en direct sur les réseaux sociaux. Ce comportement lui a valu quelques remarques, notamment de la part de Ricky Gervais. " Une fois que tout cela sera terminé, je ne veux plus jamais entendre les gens se plaindre des infirmières, a lancé l’humoriste anglais. Ces gens font des gardes de 14 heures et ne se plaignent pas. […] Et puis, je vois quelqu’un se plaindre d’être dans un manoir avec une piscine. Je ne veux plus entendre ça."

Mais aujourd'hui, s'il fait parler de lui, c'est pour une tout autre raison. Sam Smith pense être atteint du coronavirus. Dans une interview accordée pour la plateforme Apple Music, il s'est confié.

Le chanteur va mieux

Sam Smith qui a perdu beaucoup de poids, est apparu la mine un peu déconfite ces derniers temps, ce qui a vivement inquiété certains fans. Et il semblerait qu'il ait contracté le coronavirus. "Je n'ai pas été testé, mais je sais que je l'ai eu. J'en suis certain à 100% que je l'ai eu. Tout ce que j'ai lu sur le sujet allait dans ce sens. Alors, ouais, définitivement je pense que je l'ai eu".

Il n'est pas le seul membre de sa famille à avoir développé des symptômes, sa soeur aussi aurait été touchée par le virus. Le chanteur s'est mis en quarantaine et tout semble aller pour le mieux maintenant. "Alors que tout était vraiment en confinement, c'est là que, par chance, j'ai commencé à m'en débarrasser".

Par J.F.