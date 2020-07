Selena Gomez absente des réseaux sociaux, elle s’explique

Avec plus de 184 millions d’abonnés, Selena Gomez est l’une des personnalités les plus suivies sur Instagram. Malgré cette popularité, la chanteuse américaine se fait de plus en plus discrète sur le réseau social. Et en juin 2019, la jeune femme avait même dénoncé les dangers d’Instagram dans l’émission "Live with Kelly & Ryan" : "Avant, j'avais beaucoup d'interaction sur Instagram mais c'est devenu vraiment malsain pour les jeunes, moi y compris, de passer tout leur temps focalisés sur ces commentaires. Cela m’a affectée. Cela me rendait dépressive, je ne me sentais pas bien dans ma peau et je regardais mon corps différemment". Et si Selena Gomez avait finalement accepté de revenir sur Instagram, la star avait commencé à inquiéter ses fans en se faisant très discrète sur la Toile ces derniers mois. Mais ce mercredi 29 juillet, Selena Gomez a tenu à donner de ses nouvelles.

"C’était vraiment difficile pour moi"

Dans une vidéo dévoilée sur Instagram, Selena Gomez a tenu à expliquer son absence des réseaux sociaux : "Je voulais prendre le temps de faire un petit message pour vous, car je n’ai pas beaucoup posté. Je voulais juste vous faire savoir que je vous aime les gars et que vous me manquez et qu'il y a tellement de choses excitantes à venir que j'ai hâte de partager avec vous tous. Je pense juste qu'au début de cette année, avec tout ce qui se passe, c'était un peu insensible de publier des choses qui peuvent être un peu juste… joyeuses ou festives, c'était vraiment difficile pour moi. Et j’ai pris le temps d’apprendre, d’apprendre vraiment ce qui se passe et je continue d’en faire ma priorité. Mais, juste pour vous faire savoir que je vais être un peu plus impliquée et que j’envoie juste plus d’amour et que je vais vous montrer encore plus de choses personnelles et ce que j’ai fait. Mais, merci d'être ici, et merci de toujours me soutenir et je vous en parlerai bientôt".

Par Alexia Felix