Selena Gomez : les coulisses surprenantes de son passage dans Quotidien dévoilées

Après Will Smith, Joaquin Phoenix ou encore Martin Scorsese, Yann Barthès a reçu une nouvelle star sur le plateau de son émission "Quotidien" diffusée sur TMC. En effet, le 15 janvier dernier, Selena Gomez a pris place face à l'animateur dans le cadre de la promotion de son nouvel album baptisé "Rare". En plus d'avoir défendu sa série "13 Reasons Why", la chanteuse a expliqué comment elle parvient à garder la tête sur les épaules malgré le succès. "Je fais beaucoup de pauses par rapport aux réseaux sociaux, je crois que c'est très important. Je n'y pense pas tant que ça. Je poste ce que j'ai envie de poster et apparemment, les gens aiment ça", confiait-elle. Et de préciser : "L'une de mes meilleures amies m'aide à poster pour choisir les légendes, car je ne reste pas trop longtemps sur les applications".

Selena Gomez s'est aussi confiée à coeur ouvert sur l'un des thèmes qu'elle aborde dans son album, à savoir la rupture amoureuse. "Je suis arrivée à un stade où tout ce que je voulais dire, tout ce que je ressentais (...) devait être exprimé. J'étais très stressée avant la sortie de la chanson 'Lose You To Love Me'. Je ne savais pas si les gens aimeraient, je ne voulais pas qu'on croie que j'étais une victime", continuait-elle.

Aucun téléphone sur le plateau

Dans son édition du vendredi 24 janvier 2020, le magazine Public est revenu sur cette interview, révélant ce qui se serait passé en coulisses. Tout d'abord, si l'échange entre Selena Gomez et Yann Barthès a été diffusé le 15 janvier, son enregistrement remonterait à la mi-décembre. De plus, un incroyable dispositif de sécurité aurait été mis en place, comme l'ont raconté des fans à nos confrères. "Elle avait peur pour sa sécurité, il y avait des agents de sécurité à tous les coins", a dit l'un d'entre eux.

À ça s'est ajoutée l'interdiction formelle d'avoir son téléphone portable avec soi. Impossible aussi de parler ou de crier. "On était stressés de faire une boulette et de se faire virer du plateau", a poursuivi le fan en question. Il n'était pas possible non plus pour le public présent ce soir-là d'approcher la star. "D'ailleurs, Selena n'avait prévenu personne qu'elle était de passage à Paris", a précisé le magazine. "Chaque fois qu'elle vient à Paris, c'est la cohue. Il y a sans cesse des gens qui la pourchassent, alors qu'elle est très fragile", a expliqué un autre fan. Pour rappel, l'artiste a souffert d'une dépression pour laquelle elle a dû être hospitalisée en octobre dernier dans une unité psychiatrique des États-Unis.

Par Clara P