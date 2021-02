Serge Gainsbourg atteint d’un cancer : Charlotte Gainsbourg se souvient du jour où elle l’a appris

Il y a trente ans, presque jour pour jour, disparaissait l’une des légendes de la chanson française : Serge Gainsbourg. Le 2 mars 1991, le chanteur âgé de 63 ans meurt des suites d’une crise cardiaque. Il laisse derrière lui sa compagne Bambou et quatre enfants, Natacha, Paul, Charlotte et Lulu Gainsbourg. Depuis, ses fans et sa famille ne l’ont jamais oublié. Serge Gainsbourg est toujours gravé dans les mémoires des Français. Au moment de la disparition de son célèbre père, Charlotte Gainsbourg n’a que 19 ans. L’actrice, qui affirme n’avoir toujours pas réellement fait son deuil aujourd’hui, a accepté de se livrer à l’occasion des 30 ans de la mort de son célèbre père. Dans le documentaire "Gainsbourg, toute une vie", diffusé ce vendredi 26 février 2021 sur France 3, Charlotte Gainsbourg fait des révélations inattendues.

"J’ai appelé ma mère affolée"

La fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg dévoile notamment comment elle a appris que son père était atteint d’un cancer alors qu’elle était partie en vacances avec ses parents à la Barbade. Un souvenir difficile à raconter. "J’ai le souvenir d’enlever toutes les petites bouteilles du mini-bar pour pas qu’il soit tenté, il me demandait ‘juste un verre’. J’avais un côté infirmière, un peu, et je jouais le jeu", raconte d’abord la compagne d’Yvan Attal. Un jour, Serge Gainsbourg est victime d’un malaise qui a nécessité l’intervention d’un médecin. Ce dernier a ensuite pris Charlotte Gainsbourg à part pour lui annoncer une bien triste nouvelle : "Il a un cancer en fait". "J’ai appelé ma mère affolée en lui disant ce que je venais d’apprendre, et elle m’a garanti que non. Et en fait, elle n’était pas au courant. Personne n’était au courant", s’est souvenue Charlotte Gainsbourg. "Et c’est au retour de ce voyage qu’il m’a proposé d’habiter avec lui, et j’en avais très envie", conclut la maman d’Alice, Ben et Joe.

Par Matilde A.