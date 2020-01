Serge Gainsbourg : ce projet osé auquel Caroline Loeb a participé (exclu vidéo)

En octobre dernier, Caroline Loeb a été l'invitée de l'émission "Un oeil sur les people" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour l'interprète du titre "C'est la ouate" de parler de son nouveau spectacle "Chiche !" qu'elle joue actuellement au théâtre de l'Archipel. "J'avais vraiment envie de refaire des chansons, car j'adore la chanson (...) Ça me travaillait un peu (...) Entre les chansons, je raconte des moments de ma vie. Et j'avais envie que ce soit un peu rock'n'roll (...) J'assume les hauts, les bas, les désespoirs, les joies. Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille", disait-elle.

Avant ça, Caroline Loeb s'est illustrée en 2018 dans "Françoise par Sagan", un spectacle mis en scène par Alex Lutz. À l'époque, elle avait évoqué ce projet au micro d'Europe 1. "Sur scène, ce n'est plus ma voix, ce n'est plus ma façon d'être physiquement. Et c'est très agréable d'incarner une personne qui dit des choses très intelligentes, en donnant l'air de ne pas y toucher".

À la recherche de poupées gonflables

Ce jeudi 30 janvier, Caroline Loeb est l'invitée de Jordan de Luxe dans son émission "L'Instant de Luxe". La chanteuse s'est remémorée l'époque où elle était styliste photo. "J'ai fait un livre avec Serge Gainsbourg. Il voulait faire un livre avec Bambou, que je connaissais de l'époque du Palace (...) Le livre existe, ça s'appelle 'Bambou et les poupées'", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Il fallait deux choses pour les photos : un petit lit d'enfant - fastoche - et des poupées gonflables. On est en 1982 et je suis là, avec mon vieux polaroid à faire toute la rue Saint-Denis, à pousser les rideaux à franges perlées de la rue Saint-Denis et à demander à avoir des poupées gonflables... C'est un grand moment. On m'apportait des boîtes avec du plastique, comme une bouée, sauf qu'il y a une tête avec une grosse bouche. C'était effrayant. Comme moi, Serge Gainsbourg était dégoûté".

