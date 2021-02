Serge Gainsbourg : sa fille Charlotte Gainsbourg évoque sa disparition

Le 2 mars 1991, une légende de la musique s’est éteinte. Serge Gainsbourg, âgé de 63 ans, meurt des suites d’une crise cardiaque. Il laisse derrière lui sa compagne Bambou et quatre enfants, Natacha, Paul, Charlotte et Lulu Gainsbourg. Au moment de la disparition de son célèbre père, Charlotte Gainsbourg n’a que 19 ans. Trente ans plus tard, Serge Gainsbourg est toujours dans les mémoires. Aussi bien pour ses déboires, ses chansons ou encore ses phrases chocs. Et il arrive très souvent que ses proches parlent de lui. La dernière en date n’est autre que Jane Birkin, la mère de Charlotte Gainsbourg, lors de la dernière cérémonie des Victoires de la musique. Alors que Jane Birkin recevait une victoire d’honneur, elle s’est adressée à celui qui a partagé sa vie pendant douze ans. "Merci à Serge Gainsbourg. De Je t'aime moi non plus jusqu'à Amours défuntes, de mes 20 ans jusqu'à sa mort, il m'a écrit des bijoux. Fuir le bonheur, Dessous chics, Baby Lone in Babylone… Serge m'a fait dire dans une de ses chansons : ‘Une chose entre autres que tu ne sais pas, tu as eu le meilleur de moi plus qu'une autre’. Et ce soir je sais que c'est vrai. Merci Serge", a-t-elle déclaré.

"Je me sentais acculée"

Pour Charlotte Gainsbourg, évoquer son père est une épreuve difficile. L’actrice estime d’ailleurs aujourd’hui n’avoir jamais réellement fait son deuil. Dans une interview accordée à "Télérama", Charlotte Gainsbourg a accepté de se livrer sur sa réaction à la mort de son père. "Je me sentais acculée, je n’ai pas su gérer mes émotions au milieu d’une telle effervescence. Il a fallu que je rejette tout en bloc. Je n’avais pas envie de partager. Je comprends maintenant ce besoin qu’ont les gens de me parler de lui et l’affection qui s’en dégage, mais quand j’avais 19 ans, il n’y avait que ma peine, et je me sentais agressée : ‘Comment peuvent-ils ne pas voir qu’ils me meurtrissent quand ils me racontent leurs souvenirs’", a affirmé Charlotte Gainsbourg.

Par Matilde A.