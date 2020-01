Serge Lama arrête les tournées, il s'explique dans C à Vous

En ce début d'année 2020, Serge Lama surprenait ses fans en annonçant sur Facebook que sa prochaine tournée serait la dernière : "J'entends vos craintes, vos peurs, vos problèmes et je ne peux malheureusement faire qu'une seule chose pour vous, CHANTER. C'est, avec ECRIRE, la seule chose que je sais faire. Malheureusement, ce sera la dernière fois en province. Fini, c'est un mot terrible, mais vous savez que je n'ai qu'une parole et je ne reviendrai pas sur cette décision. C'est pendant la dernière tournée que j'ai compris que c'était cuit et que tenir le rythme des voyages était devenu trop exigeant pour moi". Serge Lama avait tout de même rassuré en expliquant qu'il ne renonçait pas à monter sur scène à Paris à condition que "(son) état physique (lui) permet(te) encore de faire de la scène". Invité dans C à Vous ce lundi 27 janvier, Serge Lama s'est expliqué sur cette décision surprise.

"j'ai senti que l'heure était de prendre des décisions drastiques"

Face à Anne-Elizabeth Lemoine, le chanteur a rassuré concernant son état de santé, puis a expliqué pourquoi il avait décidé de prendre cette décision : "Vous savez, ma jambe droite me porte depuis 55 ans. Parce que ma jambe gauche, c'est clair, c'est comme si j'avais une prothèse, en fait, je ne la sens pas. 55 ans sur une seule jambe, ça fait beaucoup et là, la tournée qui précède, j'ai senti que l'heure était de prendre des décisions drastiques". Et alors qu'on lui a proposé de chanter assis, Serge Lama a tout simplement refusé : "C'est quand même ma réputation (...) C'est plus fort que moi. Je m'assois et puis tout d'un coup, je jaillis parce que c'est comme ça. Je sais que je vais être obligé de m'asseoir beaucoup plus souvent que je m'asseyais par le passé, bien sûr, mais je sais aussi que je vais me lever beaucoup parce que c'est ma nature".

« J’ai senti que l’heure était venue de prendre des décisions drastiques ! »@SergeLama arrête les tournées en province, il explique dans #CàVous pic.twitter.com/Gx0JPCqp0n — C à vous (@cavousf5) January 27, 2020

Par Alexia Felix