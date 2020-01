Serge Lama : Sa santé fragile, il fait ses adieux au public

2020 sera l'année de ses adieux. A 76 ans, Serge Lama a annoncé à ses fans que sa prochaine tournée serait sa dernière. Sur sa page Facebook, le chanteur a pris la parole le 1er janvier dernier. En plus d'y écrire ses vœux, l'artiste s'est confié avec honnêteté sur son état de santé. "Mes chers amis, bonne année 2020. Chiffre carré dans une France qui ne tourne plus rond", commence-t-il par écrire. En faisant référence aux nombreux mouvements de grèves et de protestations qui touchent la France, l'interprète de "Je suis malade" continue : "J'entends vos craintes, vos peurs, vos problèmes et je ne peux malheureusement faire qu'une seule chose pour vous, CHANTER. C'est, avec ECRIRE, la seule chose que je sais faire".

"Malheureusement", ce sera la "dernière fois en province" qu'il chantera annonce-t-il avant de faire ses adieux à son public. "Adieu Bordeaux, Adieu Toulouse, Lille, Lyon, Rennes, Marseille et sa région, Nantes, Strasbourg et j'en oublie et j'en oublie. C'est une triste litanie pour moi aussi. Tant de souvenirs me rattachent à vos belles régions". Une décision murement réfléchie sur laquelle il ne reviendra pas : "Fini, c'est un mot terrible, mais vous savez que je n'ai qu'une parole et je ne reviendrai pas sur cette décision". Celui qui a toujours dit que "le baromètre serait (son) corps et qu'(il) chanterait tant que (ses) jambes (le) porteraient", explique ne plus avoir la force de parcourir les routes de France.

Un "ultime effort" pour son public

"Maintenant, elle me dit basta ! C'est pendant la dernière tournée que j'ai compris que c'était cuit et que tenir le rythme des voyages était devenu trop exigeant pour moi", ajoute-t-il. Pour son public, Serge Lama dit "faire l'ultime effort, afin de venir vous remercier, car encore une fois, c'est VOUS qui m'avez élu, même à Paris, c'est VOUS qui m'avez permis de remplir cette salle mythique qu’est le Palais des Congrès, que j'ai inauguré en janvier 1975. J'y ai chanté en tout plus de huit mois. Parfois je vous reconnaissais dans la salle, amis de province. Je vous dois ma carrière en réalité". Il conclut son message avec une petite lueur d'espoir pour ses fans. S'il fait ses adieux à la province, il ne renonce pas à remonter sur les scènes parisiennes à condition que "(son) état physique (lui) permet(te) encore de faire de la scène".

