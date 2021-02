Serge Lama : Vincent Niclo revient sur ce "cadeau" qu'il a reçu du chanteur (Exclu vidéo)

Ce jeudi 11 février, Christophe Combarieu reçoit Vincent Niclo dans son émission "Face à la Scène" qu'il présente sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel le chanteur aborde différents sujets, notamment sa collaboration avec les Prêtes orthodoxes sur l'album "Esperanto", disponible dans les bacs depuis le 4 décembre 2020. Dans un autre extrait, l'artiste évoque ce que représente pour lui la notoriété. Ainsi, il confie qu'il aurait pu participer à "The Voice", dont la dixième saison a démarré le 6 février dernier TF1.

Et de poursuivre : "J'aurais chanté dans le métro, j'aurais chanté n'importe où. Chanter, ce n'est pas obligatoirement être connu. J'ai plein d'amis qui en vivent et qui ne sont pas connus. Je n'ai jamais cherché la notoriété. Ça vous ouvre des portes dans le sens où ça vous permet d'accéder à des compositeurs, des auteurs, des artistes que peut-être, vous n'auriez jamais atteint. C'est ça qui me plaît dans la notoriété".

"J'ai un immense respect pour lui"

Dans ce même extrait, Vincent Niclo exprime toute l'admiration qu'il a pour Serge Lama, expliquant à quel point ce dernier a été "très important" dans son parcours musical. "Il est pour moi une référence, avant même d'être arrivé dans la lumière. J'ai un immense respect pour lui et c'est quelqu'un que j'aime par dessus tout", dit-il.

Il en dit ensuite plus sur leur relation. "On s'est rencontré dans des émissions, on a commencé à chanter ensemble et un jour, il m'a invité à dîner chez lui et au dessert, il m'a dit : 'Tiens, j'ai un cadeau pour toi'. Il m'a donné une chanson. Je ne savais plus quoi dire, c'était pour moi la cerise sur la gâteau", raconte-t-il.

