Shakira décroche un diplôme de philosophie en plein confinement

Si certaines stars profitent du confinement pour passer du temps avec leurs enfants, Shakira de son côté a voulu reprendre ses études. Ce jeudi 23 avril, la chanteuse a fait une annonce inattendue à ses fans sur Twitter puisqu’elle a révélé avoir décroché son diplôme de philosophie antique après plusieurs semaines de cours pendant le confinement : "Je viens de terminer mon programme [...] de quatre semaines à l’Université de Pennsylvanie, écrit cette dernière. Je sais... mes hobbies ne sont pas très utiles en ce moment, mais celui-ci m’a demandé beaucoup de travail une fois les enfants couchés. Merci à Platon et ses prédécesseurs pour tout le ‘fun’ qu’ils m’ont apporté ce dernier mois", explique Shakira, dévoilant avec fierté son diplôme.

Une bonne nouvelle pour Shakira qui a enchaîné les polémiques ces derniers mois. Alors que son mari Gérard Piqué a été condamné pour conduite sans permis, la chanteuse de son côté a été menacée de poursuites par le fisc espagnol qui lui reprochait de ne s’être déclarée résidente espagnole qu’en 2015 alors qu’elle aurait dû le faire quatre ans plus tôt, au début de sa relation avec le footballeur barcelonais Gérard Piqué. Pour régulariser sa situation, Shakira aurait donc versé une énorme somme d’argent à l’Etat, soit 20 millions d’euros. La chanteuse n’aurait toutefois pas renoncé à cet argent puisque ce versement devrait lui permettre de présenter un recours.

