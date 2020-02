Shakira et J-Lo mettent le feu à la mi-temps du Super Bowl 2020

C’est une coutume. Tous les ans, lors de la finale du SuperBowl, un chanteur donne un concert pendant la mi-temps. Des prestations gigantesques avec de nombreux danseurs et souvent un ou dérapage. Personne n’a oublié le téton de Janet Jackson. En 2004, Justin Timberlake avec qui elle chantait en duo avait arraché une partie de son corset laissant apparaître sa poitrine. L’an passé c’est le chanteur de Maroon 5 qui avait été critiqué pour avoir enlevé son t-shirt et montrer ses tétons au monde entier. Cette cuvée 2020 a été aussi très très chaude !

J-Lo porte enfile une veste aux couleurs du drapeau portoricain

"Mais quel show de fou des deux bombes latina", "J-LO et Shakira ont mis le feu, meilleure performance depuis des années", "A 50 ans pour Jennifer Lopez et 43 ans pour Shakira moi je dis respect pour ce Show INCROYABLE !!". Sur Twitter les fans s’enflamment pour le concert donné par les deux chanteuses latinas. Une tenue à paillettes dorée pour Shakira, une autre à franges argentées pour J-Lo. Les deux stars ont donné très chaud au public. C’est Shakira qui a ouvert le bal avec un medley de ses tubes dont Whenever, Wherever et des déhanchés toujours aussi sexy. Une séquence avec une corde a fait monter la température. J-Lo a ensuite pris le relais entamant sa chorégraphie autour d’une barre de pole dance. Puis la chanteuse d’origine portoricaine s’est parée d’une veste sans manche au couleur du drapeau de son pays. Les deux stars se sont retrouvées pour un ultime duo. Elles ont lancé la chanson Waka Waka d’un twerk endiablé et ont mis le feu au Superbowl. On n’avait pas vu pareille prestation depuis Katy Perry sur un lion en 2015 !

Par Mélanie C.