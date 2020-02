Shakira : son petit geste bizarre lors du Super Bowl fait le buzz

Comme tous les ans, pendant la finale du Super Bowl, un concert était organisé à la mi-temps. Cette année, ce sont deux stars de la chanson latine qui avaient été choisies. Shakira et J-Lo ont enflammé la scène tour à tour. C’est Shakira qui a ouvert le bal avec un medley de ses tubes dont Whenever, Wherever et des déhanchés toujours aussi sexy. Une séquence avec une corde a fait monter la température. J-Lo a ensuite pris le relais entamant sa chorégraphie autour d’une barre de pole dance. Puis la chanteuse d’origine portoricaine s’est parée d’une veste sans manche aux couleurs du drapeau de son pays.

Shakira ou La Denrée dans la Soupe aux choux ?

Mais ce qu’ont surtout retenu les téléspectateurs, c’est ce petit geste de Shakira lors de sa première chanson. La chanteuse s’est approchée d’une caméra et a tiré la langue en faisant un petit bruit inspiré du youyou arabe. En un rien de temps, son geste est devenu un même viral. Et les internautes s’en sont donné à cœur joie. Certains Twittos l’ont comparé à "La Denrée" incarné par Jacques Villeret dans le film La Soupe aux choux. D’autres ont trouvé que son geste ressemblait à une chèvre qui tire la langue ou à Homer qui hurle dans Les Simpson. Puis, il y a ceux qui font des blagues "moi quand j’embrasse une fille pour la première fois", "Les bébés quand ils mangent du citron pour la première fois". Bref, volontaire ou pas, la séquence fait le buzz !

On est toutefois bien loin des polémiques suscitées par Justin Timberlake et Janet Jackson lors de l’affaire du Nipplegate en 2004 ou encore d’Adam Levine finissant son show torse-nu et montrant ses tétons au monde entier.

Elle a essayé quoi en tirant la langue là ptdrrrr Jss morte #SuperBowl #Shakira pic.twitter.com/VfDa0YTcXk — Ralin (@Ralinvjl) February 3, 2020

Shakira je donne ma langue à chatquira pic.twitter.com/EspMf5IgoY — TROMINION (@Etoile2M) February 3, 2020

Par Mélanie C.