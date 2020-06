Sheila : agacée par les rumeurs, elle pousse un gros coup de gueule sur RTL

Face aux rumeurs persistantes, Sheila a décidé de monter au créneau. Victime de nombreuses rumeurs en tout genre depuis plusieurs décennies, la célèbre chanteuse française de 74 ans a décidé de raconter les coulisses de sa vie… qui selon elle, n’est pas uniquement rythmée par les strass et les paillettes.

Invitée pour s’exprimer sur les ondes de la radio RTL ce samedi 30 mai 2020, l’artiste s’est laissée aller à quelques confidences durant l'émission "On refait la télé" : "Il y a Sheila qui brille et puis il y a le reste derrière" a-t-elle avancé avant de déclarer que "c’est le moment" pour elle de rétablir la vérité.

Sheila, qui se bat depuis plusieurs années contre son ex-belle fille suite à la tragique disparition de son fils Ludovic, se dit aujourd’hui "traumatisée" par les rumeurs érigées par la presse people : "J’arrive à un point de ma vie où il faut que ça se stoppe" a-t-elle affirmé avant d’évoquer ses actions en justice : "Les procès, j’en fais systématiquement, je dois en avoir dix en cours, là, sur une année, et je n’en peux plus, je suis en apnée. Ou je mets une bombe, ou alors j’écris. Je crois que c’est mieux d’écrire" a ajouté l’interprète du tube "Les Rois Mages".

Cette énième rumeur qui la rend furieuse

De plus en plus agacée, Sheila qui a retrouvé l'amour il y a peu, a ensuite abordé une nouvelle récente rumeur : "Là, il y a quinze jours, on a fait le comble du comble" a-t-elle lancé en faisant allusion à un article de France dimanche alléguant qu’elle aurait été agressée et séquestrée à son domicile…



"Je suis en guerre. Et quand je suis en guerre, je ne suis pas bonne. Donc là, je vais me préparer, mais je ne vais pas laisser ça là, parce que physiquement, je ne peux pas", a poursuivi celle qui n’a jamais connu de répit de la part de la presse people. "C’est comme ça depuis que j’ai l’âge de 17 ans. Ça n’a jamais cessé. Et là il faut que ça cesse", a-t-elle scandé.

Par E.S.