Sheila agressée à son domicile, elle raconte son traumatisme

En avril 2020, Sheila a été victime d'un violent cambriolage. Une douloureuse épreuve que Sheila n'oubliera jamais et dont elle a accepté de parler au micro de Sud Radio ce mardi 27 avril 2021. Le sujet a été abordé sur les ondes de Sud Radio puisque la veille de l'interview de Sheila, Bernard Tapie s'est exprimé au JT de TF1 sur la nuit d'horreur que lui et sa femme ont vécu. En effet, dans la nuit du 3 au 4 avril 2021, l'homme d'affaires et son épouse Dominique Tapie ont été victimes d'un violent home-jacking au cours duquel les malfaiteurs ont frappé et ligoté les époux Tapie.

"C'est très traumatisant !"

"J'ai subi la même chose que lui donc je peux en parler. Et c'est vrai qu'ils sont excessivement agressifs, vraiment", explique Sheila ce mardi sur Sud Radio avant de préciser : "Je me suis retrouvée avec trois mecs comme ça chez moi avec des barres de fer, à 11h du matin". Si Sheila n'a pas été ligotée comme Bernard et Dominique Tapie, la chanteuse a été frappée par les trois malfaiteurs. "Ils m'ont jetée parterre et m'ont cassée la main", se souvient-elle encore. Les hurlements de Sheila ont permis à son voisinage d'intervenir. La chanteuse a été secourue par l'un de ses voisins qui a réussi à faire fuir les ravisseurs. "J'ai eu de la chance parce que j'avais un voisin qui m'a entendue parce que j'ai hurlé. Et quand je hurle, ça fait du bruit ! Il est arrivé, il avait un Malinois donc ils sont immédiatement partis. Ils sont restés 2-3 minutes", explique la mère du regretté Ludovic Chancel. Annie Chancel, de son vrai nom, a eu du mal à se remettre de ce violent cambriolage. "C'est difficile quand on est enfermée chez soi et tranquille à 11h du matin. Il fait beau dehors... C'est très traumatisant !", conclut-elle.

Par Matilde A.