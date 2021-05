Sheila déplore les excès du mouvement "MeToo"

Sheila a été marquée par de nombreux drames au cours de sa vie. Le pire reste sans aucun doute la mort de son fils, Ludovic Chancel, décédé à la suite d'une overdose en 2017 à seulement 42 ans. À travers son art, la chanteuse a rendu de nombreux hommages à son défunt fils. La chanson semble être une thérapie. Âgée de 75 ans, Sheila continue de déchaîner les passions et de séduire ses fans. D'ailleurs, la célèbre chanteuse, de son vrai nom Annie Chancel, a sorti un tout nouvel album, intitulé "Venue d'ailleurs". Pour en faire la promotion, l'ancienne compagne de Ringo Willy Cat a accordé une interview à Sophie Davant pour son nouveau magazine "S", paru ce mercredi 19 mai. L'occasion pour cette icône de la musique française d'évoquer une cause qui lui tient à cœur, celle des femmes ainsi que le mouvement "MeToo".

"Il y a trop d'excès"

Lancé en 2007, mais devenu populaire en 2017 à la suite de l'affaire Weinstein, ce mouvement a permis à de nombreuses femmes de libérer leur parole et d'évoquer des agressions passées. Cependant, pour Sheila, "il y a trop d’excès". Si elle cautionne le fond, elle préfère nuancer la forme. "On a tous besoin les uns des autres," a-t-elle déclaré au magazine avant de préciser en tempérant : "Une nana qui dit : 'Je n’ai pas besoin de mecs', je n’y crois pas un instant". Cette artiste incontournable a également tenu à alerter et ne veut pas que tout soit condamnable. Elle est d'ailleurs revenue sur un souvenir, qui pourrait à présent paraître totalement déplacé. "Quand j'étais sifflée dans la rue, j’étais ravie", a-t-elle admis. Bien évidemment, il y a des manières de faire et d'agir et elle condamne les "gros balourds comme Jean-Claude Brialy". Elle a néanmoins reconnu que les époques ne sont plus les mêmes.

Par Solène Sab