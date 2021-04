Sheila en couple ? La chanteuse fait de rares confidences sur sa vie privée

Sheila a connu plusieurs relations amoureuses. En 1972, la chanteuse rencontre Ringo avec qui elle forme un duo de renom sur la scène musicale. Un an après leur rencontre, les deux chanteurs se marient dans le XIIIème arrondissement de Paris, à l'église Notre-Dame-de-la-Gare. Sur le plateau de "6 à la maison", sur France 2, le 7 avril 2021, Sheila s'est souvenue avec douleur du jour de son mariage. "C'est horrible. Cela a été un des jours les plus dramatiques de ma vie. C'était terrible, parce que là vous voyez des images mais il y avait la foule qui poussait derrière. Ils avaient laissé rentrer les gens dans l'église. Tout le monde était accroché à la sacristie. On a fini avec le curé sur les genoux qui ne retrouvait pas les alliances", confiait-elle. Le témoin de mariage de Sheila n'est autre que le célèbre et regretté Claude François. Ensemble, Sheila et Ringo mettent au monde Ludovic Chancel, décédé en 2017 des suites d'une overdose.

"C'est la vie qui veut ça"

Le mariage entre Sheila et Ringo prend fin en 1979. En 2006, Sheila refait sa vie avec le chanteur Yves Martin. Ils se marient avant de se séparer en 2016. Leur relation devient alors amicale. Désormais, Sheila est bel et bien célibataire ! Et la chanteuse ne cherche pas forcément à se recaser contrairement à son entourage. "Tout le monde essaie de me caser. J'ai beaucoup d'amis, je ne travaille qu'avec des hommes, c'est la vie qui veut ça. J'adore collaborer avec les femmes, mais ça se présente moins souvent", confie Annie Chancel de son vrai nom, ce mardi 20 avril 2021 dans les pages de "Nous Deux".

