Sheila : le violent tacle de son ex belle-fille Sylvie Ortega Munos

Ce n'est plus un secret pour personne. L'amour n'est pas au beau fixe entre Sheila et son ancienne belle-fille Sylvie Ortega Munos. L'ancien mannequin était en couple avec le fils de la chanteuse lorsqu'il est décédé le 7 juillet 2017 des suites d'une overdose de cocaïne provoquée par l'absorption massive de cocaïne et de benzodiazépine à l'âge de 42 ans. Depuis, Sheila tente de faire le deuil de ce terrible drame et n'hésite pas à aborder le sujet dans les médias. Le 28 mars dernier, elle était invitée sur le plateau de "20H30 Le Dimanche" et avait accepté de faire quelques confidences sur la mort de son fils et plus précisément sur la chanson qu'elle lui dédie dans son nouvel album.

"faut arrêter de se prendre pour Lady Gaga"

"Moi, j'avais envie de faire cette chanson pour qu'on le laisse dans la lumière et qu'on arrête de parler de ses drames, de ce qu'il a écrit, pas écrit, fait ou pas fait. Moi, je veux que Ludo, il soit en haut. C'est une belle-âme. C'est un garçon qui a un coeur énorme. C'est un coeur sur pattes en réalité, c'est ce qui l'a amené je crois dans ces dérives, parce que trop gentil", expliquait-elle. Et depuis la mort de Ludovic Chancel, les relations entre Sheila et Sylvie Ortega Munos sont pour le moins tendues.

Ce jeudi 29 avril, l'ex agente de Loana s'en est violemment pris à la chanteuse sur son compte Instagram. Elle a repris un article de Gala titré : "Sheila 'éjectée du showbiz' à cause de son âge : 'les dinosaures vous emmerdent !'", qu'elle a accompagné du texte suivant : "La plus grande victime de l'humanité !! Si elle était plus aimable, plus fiable et moins gourmande, elle serait aussi demandée que la grande Sylvie Vartan. À un moment, il faut arrêter de se prendre pour Lady Gaga". Une chose est sûre, la guerre continue de faire rage entre elles.

Par J.F.