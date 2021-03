Sheila : ses touchantes confidences sur la mort de son fils

Laurent Delahousse recevait ce dimanche sur le plateau de France 2 Sheila pour la sortie de son nouvel album "Venue d'ailleurs". La chanteuse a accepté de revenir sur les moments marquants de sa vie. Avant d'évoquer la mort de son fils, elle s'est remémorée les bons souvenirs avec Claude François, chanteur dont elle était très proche malgré "son sale caractère" : "Claude, c'est vraiment mon ami car on a fait notre première télé ensemble. Il chantait 'Belles, belles, belles' et moi je chantais 'L'école est finie'. C'est quelqu'un de fidèle. Alors c'est vrai qu'il avait un sale caractère. C'est parce qu'il était obsédé par... que ce soit parfait. Et ça, moi je respecte ça. Donc il voulait lui être parfait et il ne voulait pas que les autres ne soient pas parfaits", a-t-elle dit.

"C'est un coeur sur pattes en réalité"

Un peu plus tard dans l'entretien, Sheila a accepté se revenir sur la mort de son fils, Ludovic Chancel, disparu à la suite d'une overdose à l'âge de 42 ans et à qui elle a dédié le titre "Cheval d'Ambre" sur son nouvel album. "Moi, j'ai cette idée en tête depuis longtemps", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "Après, il y a eu ce drame avec Ludo. Si vous voulez, je trouve qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Personne n'est parfait mais aujourd'hui j'ai fait cette chanson qui pour moi est au-delà d'une chanson. C'est plus de la poésie, c'est un message pour lui".

Sheila a voulu remettre les choses au clair avec ce titre et redorer le blason de son fils, souvent entaché à cause des rumeurs : "Moi, j'avais envie de faire cette chanson pour qu'on le laisse dans la lumière et qu'on arrête de parler de ses drames, de ce qu'il a écrit, pas écrit, fait ou pas fait. Moi je veux que Ludo il soit en haut. C'est une belle-âme. C'est un garçon qui a un coeur énorme. C'est un coeur sur pattes en réalité, c'est ce qui l'a amené je crois dans ces dérives, parce que trop gentil", a-t-elle expliqué.

Par J.F.