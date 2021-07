Sheila : son bouleversant hommage à son fils Ludovic Chancel pour l'anniversaire de sa mort

Le 7 juillet 2017, Ludovic Chancel décédait d'une overdose. Quatre ans après sa mort, les gens qui ont compté dans sa vie n'ont pas manqué de lui rendre hommage. C'est le cas de Sylvie Ortega - son ex-compagne - qui a fait part de sa tristesse dans sa story Instagram lors d'un séjour en Tunisie pour une opération de chirurgie esthétique. "Je suis très émue, parce qu'on est le 7. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est vrai que ces imperfections que Ludo aimait tant, il faut absolument que je les retire. J'arrive pas à passer à autre chose et c'est un tort. J'ai choisi de continuer de vivre, donc si je fais ce choix, il faut que je passe à autre chose. Même si c'est très difficile à admettre et que ma vie ne sera plus jamais comme avant", a-t-elle dit.

Et de poursuivre : "C'est un combat tous les jours de vivre une souffrance. Même si je suis quelqu'un de solaire et de battante. Il n'y a pas un jour où je ne souffre pas. Ces quatre dernières années, la vie ne m'a pas fait de cadeaux. Je pense à tous les gens qui souffrent, faites-vous plaisir. Moi, pour estomper ma douleur, j'avais besoin de ça. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fait même si j'avais très peur. On m'a fait des coups de poignard dans le dos et Ludo n'aura jamais laissé faire ça".

"Une journée bien triste"

Sylvie Ortega n'a pas été la seule à avoir une pensée pour Ludovic Chancel. Sheila a elle aussi célébré la mémoire de son fils avec lequel la relation n'était pas au beau fixe avant sa disparition. Sur sa page Instagram, elle a posté une ancienne photo sur laquelle son fils apparaît enfant. Elle le tient dans ses bras. "Une maman comme les autres", a-t-elle posté en légende du cliché. Dans le fil des commentaires, les internautes n'ont pas manqué de réagir à ce touchant hommage. "Très belle photo naturelle. Pensées pour Ludo et sa maman en ce jour", a posté l'un d'entre eux. "Courage Sheila. Une journée bien triste. Une pensée pour Ludovic. Bisous, bisous Sheila", a poursuivi un autre.

Par Clara P