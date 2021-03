Sheila : son fils Ludovic Chancel "pas très bien dans sa peau", Annie Markhan se confie (Exclu vidéo)

C'est un drame qui a littéralement bouleversé la vie de Sheila. En 2017, son fils Ludovic Chancel décède des suites d'une overdose. Dans son nouvel album, la chanteuse lui a dédié le titre "Cheval d'Ambre". Invitée sur le plateau de "20h30 le Dimanche" le 28 mars, elle a accepté de revenir sur sa mort et a souhaité répondre aux rumeurs et critiques dont il a fait l'objet ces derniers temps.

"Moi, j'avais envie de faire cette chanson pour qu'on le laisse dans la lumière et qu'on arrête de parler de ses drames, de ce qu'il a écrit, pas écrit, fait ou pas fait. Moi je veux que Ludo il soit en haut. C'est une belle-âme. C'est un garçon qui a un coeur énorme. C'est un coeur sur pattes en réalité, c'est ce qui l'a amené je crois dans ces dérives, parce que trop gentil", a-t-elle dit à Laurent Delahousse.

"Il n'était pas très bien dans sa peau"

Un sujet qu'Annie Markhan a aussi évoqué sur le plateau de "Que sont-ils devenus ?", l'émission présentée par Jacques Sanchez sur Non Stop People. L'amie de Sheila s'est confiée sur Ludovic Chancel et sur les difficultés qu'il a rencontrées au quotidien. "Sheila est une personne qui me touche beaucoup, notamment à cause de Ludovic, son fils, un ami intime de mon fils. C'était un garçon magnifique, très beau mais qui n'était pas très bien dans sa peau", a-t-elle dit à Jacques Sanchez. Et de poursuivre : "Sa maman s'est vraiment occupée de lui. Il aurait voulu être artiste et il avait tout pour l'être, mais il était un peu feignant puisqu'il n'a pas fait d'études (…) C'est triste, très triste".

Par J.F.