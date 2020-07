Sheila : Son nouvel hommage à son fils Ludovic Chancel

Le 7 juillet 2017, Sheila a dû faire face à la mort de son fils Ludovic Chancel. L’homme de 42 ans est décédé des suites d’une overdose de cocaïne et de benzodiazépine. Trois ans après ce drame, Sheila a accepté de se confier à nos confrères de VSD sur son deuil : "Après un tel drame, soit on s'écroule, soit on reste debout. Ludo n'aurait pas aimé voir sa mère s'écrouler, je suis remontée sur scène un mois seulement après sa disparition. Mais, surtout, je sais qu'il est là derrière et qu'il me tient debout. Je vais faire court, là-dessus (...). À la base je suis une mère, et une mère qui perd son fils, ce n'est pas dans la normalité. Mais je crois à la réincarnation, et au moment où je vous parle, Ludo est là, près de moi, je le sens". En 2018, Sheila avait rendu un vibrant hommage à son fils en postant une photo de lui sur sa page Facebook. Et trois ans après ce drame, la chanteuse a décidé de rendre un ultime hommage à Ludovic Chancel.

"Ce sera le melting-pot d'une vie"

Depuis plusieurs mois, Sheila est en pleine préparation de son prochain album, qui devrait sortir dans les bacs en février 2021. Pour ce nouvel opus, Sheila a collaboré une nouvelle fois avec le musicien américain Nile Rodgers. Et pour cet album, la chanteuse a choisi de rendre un poignant hommage à son fils avec une chanson en particulier : "Ce sera le melting-pot d'une vie, il y aura notamment un morceau sur mon fils écrit par Christian Siméon. Ça fait cinquante-huit ans que je suis là et je pense m'être pas mal sortie d'affaire", a-t-elle fait savoir dans les colonnes du magazine Paris Match. Une manière sans doute pour Sheila d’oublier tous les problèmes suite à la mort de son fils. la chanteuse a été en guerre contre son ancienne belle-fille, allant jusqu’à porter plainte pour diffamation alors que l’ancienne compagne de Ludovic Chancel avait accusé Sheila d’avoir une "part de responsabilité énorme "dans le décès de son fils.

Par Alexia Felix