Sheila vaccinée en direct ? Elle dément et dénonce un "manque d'élégance"

C'est une information qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Cette dernière dévoilait que Sheila allait se faire vacciner en direct à la télévision. Une rumeur étonnante qui vient de la dernière allocution de Gabriel Attal au micro d'Europe 1. En effet, les Français souhaitent se faire vacciner, mais certains ont encore peur du vaccin AstraZeneca et des risques de thromboses. Le gouvernement souhaite donc faire la "promotion" de ce vaccin pour inciter la population à franchir le cap : "Le président de la République et le Premier ministre souhaitent que ces exemples puissent se multiplier", déclarait-il. "Ça peut être des personnalités populaires qui sont bien connues des Français. Ça peut être des personnages publics qui sont dans la cible d'âge et qui pourraient aussi médiatiser leur vaccination."

"La rumeur doit stopper"

Selon le journal "Le Canard Enchaîné", Jean Castex souhaitait faire appel à Sheila. La chanteuse a reçu quelques critiques suite à cette collaboration avec le gouvernement. Collaboration dont elle n'a pas été mise au courant…! En effet, sur son compte Twitter, Sheila a démenti cette information dénonçant par la même occasion "un manque d'élégance". "Je n'ai absolument aucun contact avec le gouvernement et je trouve très embarrassant de se retrouver associée à un projet de campagne de vaccination lié à une marque de laboratoire sans avoir été contactée ni de près ni de loin. Je ne souhaite pas entretenir la confusion dans l'esprit de chacun où aujourd'hui les raccourcis vont plus vite que la vérité. La rumeur doit stopper", écrit-elle.

Par J.F.