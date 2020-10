Sheila "victime" de gens "malfaisants" : la chanteuse donne des nouvelles rassurantes

En juin dernier, Sheila poussait un énorme coup de gueule pour dénoncer les rumeurs dont elle est très souvent la cible. "J’arrive à un point de ma vie où il faut que ça se stoppe. Les procès, j’en fais systématiquement, je dois en avoir dix en cours, là, sur une année, et je n’en peux plus, je suis en apnée. Ou je mets une bombe, ou alors j’écris. Je crois que c’est mieux d’écrire" expliquait la chanteuse de 75 ans au micro de la radio Europe 1.



Aujourd'hui, nouveau coup dur pour l'interprète du tube "Les Rois Mages" qui vient de faire une révélation à ses fans sur les réseaux sociaux. "Nous sommes actuellement victimes d'une attaque sur mon compte officiel Instagram, a-t-elle révélé. Des gens malfaisants ont réussi à le pirater ce matin, et ont déjà partiellement vidé la page... Nous mettons tout en œuvre pour tenter de récupérer ce qui pourra l'être" a écrit la chanteuse ce mardi 13 octobre 2020 sur Twitter. Une grande tristesse pour l'artiste qui publiait régulièrement des photos souvenirs, des images d'archives et son actualité sur l'application.

Sheila soulagée par une bonne nouvelle

De quoi engendrer une vague de soutien auprès de ses fans les plus fidèles. "De nombreux fans ont des copies de tes publications, s'il le faut, ils t'aideront à reconstruire ton Instagram. Le principal reste la récupération du profil" a par exemple écrit l'un d'entre eux.



Heureusement, la chanteuse qui vient de rendre un nouvel hommage à son fils, n'a pas eu besoin de solliciter ses abonnés pour retrouver ces précieux clichés. "Ouf ! Nous avons récupéré le compte Instagram officiel ! Meurtri, un peu défiguré mais il a encore bon pied bon oeil ! Nous travaillons dur pour qu'il revienne en pleine forme avec toutes les rubriques habituelles, et plein d'autres encore !" a-t-elle joyeusement lancé. Un message relayé sur ledit compte Instagram où la plupart des publications apparaissent à nouveau.

Nous sommes actuellement victimes d'une attaque sur mon compte officiel Instagram ! Des gens malfaisants ont réussi à le pirater ce matin, et ont déjà partiellement vidé la page... Nous mettons tout en œuvre pour tenter de récupérer ce qui pourra l'être...

OUF ! Nous avons récupéré le compte Instagram Officiel ! Meurtri , un peu défiguré, mais il a encore bon bon !!! Nous travaillons dur pour qu'il revienne en pleine forme, avec toutes les Rubriques habituelles, et plein d'autres encore !

Je vous embrasse.

