Shot in the dark : Le nouveau single d’AC/DC fait l’unanimité sur Twitter 

Le groupe AC/DC vit un début de semaine rempli d'émotion. En effet, le monde du rock doit faire face à la mort du guitariste emblématique de Van Halen, Eddie Van Halen. Une nouvelle qui a vivement marqué les membres du groupe. Ils ont décidé de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Angus Young a posté un message sur Twitter dans lequel il déclare : "Eddie était un prodige de la guitare, son jeu était de la pure magie. Pour le monde de la musique, il était un don spécial. Pour ceux d’entre nous qui ont eu la chance de le rencontrer, c’était une personne exceptionnelle. Il a laissé un grand vide dans de nombreux cœurs. À la famille Van Halen, mes sincères condoléances".

"du lourd, du très lourd"

Les membres du groupe qui ont fait face à la mort de Malcom Young peuvent compter sur le soutien de leurs fans dans cette dure épreuve. En effet, ils viennent de sortir leur nouveau titre "Shot in the dark", titre issu de l'album "Power up" qui sortira le 13 novembre prochain et ce dernier fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, on a pu lire de nombreux commentaires tels que : "Bordel…l'impression que rien n'a changé depuis Stiff upper lip et c'était il y a 20 ans ! ACDC a trouvé la fontaine pour ne jamais vieillir ?", "Réveil en fanfare après la tristesse de la soirée avec la disparition d'Eddie Van Halen", "Du lourd… du très lourd ce 'shot une the dark' vivement novembre et la sortie de l'album" ou encore "Une journée bizarre où l'on apprend la disparition d'un géant et où un come-back inespéré se concrétise".

Riff imparable, rythmique de bûcheron, les papys du rock australien sont bien de retour ! #acdc #pwrup https://t.co/XZoEDytEEL — Aurelien Binant (@AurelienBinant) October 7, 2020

une des meilleures nouvelles c'est que j'vais pouvoir crier mes poumons de nouveau #ACDC — (@scftraspberry) October 7, 2020

Par J.F.