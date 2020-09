Shy’m : Benoît Paire se livre sur leur rupture et lui fait une tendre déclaration

Shy’m et Benoît Paire ont vécu une tendre histoire d’amour avant d’annoncer leur séparation à la rentrée 2017. Si les deux anciens amoureux ont voulu rester discrets sur cette rupture, Benoît Paire avait fait des confidences en janvier 2019 auprès du magazine Society : "Avec mon ex-copine, notre relation était cool. Elle pouvait voyager, elle était libre de son emploi du temps, on passait beaucoup de temps ensemble sur les tournois". Et visiblement, cette relation avec la chanteuse a beaucoup marqué le joueur de tennis puisque trois ans après cette rupture, Benoît Paire pense toujours à Shy’m.

"La rupture m’a détruit"

Dans une préface signée de sa main dans le livre "Out", ouvrage écrit par Quentin Moynet sur des histoires incroyables dans le monde du tennis, Benoît Paire s’est livré à coeur ouvert sur sa relation avec Shy’m : "En fait, c'est bête à dire, mais je suis meilleur quand je suis célibataire. Dans ma vie personnelle, je n'ai jamais été aussi épanoui que quand j'étais avec mon ex. Mais quand j'aime, je donne tellement que je ne suis pas assez concentré sur ma carrière. La rupture m'a détruit, j'étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup, je pensais à elle en jouant. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n'avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d'elle avec émotion". Toujours célibataire, Benoit Paire est toutefois prêt à tourner officiellement la page : "J'ai quand même envie de construire ma vie avec quelqu'un et d'avoir une famille".

Par Alexia Felix