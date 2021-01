Shy'm dévoile une première photo de son bébé

Carnet rose. À 35 ans, Shy’m est devenue la maman d’un petit garçon. Une grande nouvelle que la chanteuse a partagée sur son compte Instagram ce mercredi 27 janvier 2021. C’est à travers une photo en noir et blanc que ses fans ont découvert le nouveau bonheur de l’interprète des titres "Victoire" "Et on se fout de nous". Sur celle-ci, on aperçoit la main du bébé et une Shy’m fatiguée, mais heureuse.

"Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci", a écrit la juré de "Danse avec les stars" en légende du cliché qui a ému ses followers. "Félicitations! Plein de bonheur", "Jour 22(2)... comme quoi les planètes. Félicitations les darons... et que de l’amour sur ta planète petit Boy" ou encore "Ahh trop bien félicitations", peut-on lire parmi les commentaires.

Les confidences de Shy'm sur la grossesse

Discrète sur sa vie privée, c’est à travers son clip intitulé "Boy" que Shy’m a dévoilé sa grossesse. Si elle n’a jamais révélé l’identité du papa de son premier enfant, elle a confié à Pure Charts : "Là, les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est un événement de ma vie, en tant que femme et en tant qu'artiste. J'avais envie de revenir femme avec une intensité, de la puissance".

Avant de poursuivre : "C’est ce que j'ai ressenti quand j'ai appris ma grossesse. C'est la chose la plus banale parce que beaucoup de femmes tombent enceinte, mais c'est la chose la plus extraordinaire, la plus remuante physiquement et psychologiquement aussi, quand ça arrive c'est complètement bouleversant".

Par C.F.