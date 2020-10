Shy’m enceinte : elle partage son bonheur à travers un magnifique cliché

Shy’m est enceinte de son premier enfant ! La chanteuse a dévoilé la nouvelle vendredi 23 octobre à travers le clip de "Boy" - dont le titre révèle le sexe du bébé. Une véritable surprise pour ses fans qui ont donc découvert ses rondeurs de future maman. Si elle reste très discrète sur sa vie privée, Shy’m a confié au Parisien avoir écrit cet album pour son enfant : "Les paroles lui sont destinées. Bien qu’il ne soit pas encore né, il m’apaise. Dès son arrivée, je me suis sentie plus sereine, mes doutes ont disparu". Si elle a un temps partagé la vie du tennisman Benoît Paire, la chanteuse ne souhaite pas dévoiler l’identité du futur papa. Dans les colonnes de Pure Charts, elle déclare avoir fait un enfant avec "la bonne personne" pendant le confinement. Dimanche 25 octobre, c’est sur Instagram qu’elle a partagé son bonheur.

"C’est bon le bonheur"

Shy’m a choisi de s’adresser directement à ses fans via le réseau social. La chanteuse a donc posté une très belle photo sur laquelle elle apparaît tout sourire et qui dévoile ses rondeurs de femme enceinte. "C’est bon le bonheur… Et le partager avec vous le décuple" écrit l’artiste en légende. Puis elle continue : "Plusieurs mois à vivre heureux et cachés, à repousser, à profiter jusqu’aux dernière rondeurs invisibles, à se demander quand et comment le dire. Jusqu’à l’évidence : SING IT !" Shy’m tient à remercier ceux qui la soutiennent depuis de nombreuses années maintenant et confie que son bébé donne déjà des coups : "Alors après plusieurs moi, me voilà, des dents, des grammes et des chansons en plus…. Vos messages me touchent du plus profond de mon être. ‘Heureuse’ n’est pas assez. Il n’y a pas de mots, il y a juste des coups qui vous crient ‘Maman j’arrive !’ et remplissent chaque partie oubliée de votre corps".

Par Valentine V.