Shy’m enceinte, elle révèle la date de son accouchement

C’est avec son clip "Boy" il y a plusieurs semaines que Shy’m avait annoncé l’heureuse nouvelle de sa grossesse. Très heureuse d’attendre son fils, Shy’m avait tenu a faire passer un message important sur la Toile en évoquant dans un message avec beaucoup de pudeur avoir vécu une grossesse extra-utérine il y a un an : "Il y a un an jour pour jour, je me suis retrouvée à l’hôpital, le ventre et le cœur à l’envers, en plein Halloween, en pleine GEU, en plein horror movie. Un an après, bien que fébrile et à “prier” tous les jours, je ne vois plus mes pieds tant mon ventre est rond. Je garde habituellement mes tracas à moi dans un coffre (très) fort, mais je ne peux m’empêcher en ce jour de penser à “lui”, et de penser à toutes ces femmes qui souffrent, se découragent, désespèrent et se battent pour accéder à ce rêve qui semble si accessible, ordinaire et à la portée de toutes".

Un accouchement pour début 2021

Partageant régulièrement des nouvelles de sa grossesse, Shy’m a fait une révélation assez inattendue ce vendredi 4 décembre. Sur son compte Instagram, la future maman a annoncé avec tristesse le report de son nouvel album : "Aujourd'hui ça devait être beaucoup trop chouette. Nous sommes le 4 décembre et l'album devait sortir aujourd'hui. En raison de la covidance, la sortie est retardée en début d'année prochaine". Shy’m a toutefois révélé le titre de son nouvel opus "Jour 222". Un titre qui ne doit rien au hasard : "Car aujourd'hui, ça fait 222 jours que je cohabite avec mon mini humain. Je laisse compter les plus curieux le nombre de SA toussa toussa". Les internautes ont eu droit de connaître la date de l’accouchement de Shy’m, qui devrait donc accueillir son premier enfant le 31 janvier 2021.

Par Alexia Felix