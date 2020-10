Shy’m enceinte et confinée : elle exprime son inquiétude sur Instagram

Le 23 octobre 2020, Shy’m annonçait une grande et heureuse nouvelle à ses nombreux fans ! La chanteuse a dévoilé, dans son dernier clip "Boy", sa première grossesse. Enceinte depuis "deux ou trois mois", Shy’m est sur un nuage, comme elle le confiait à nos confrères du "Parisien". La jurée de "Danse avec les stars" explique se sentir "différente". Si Shy’m partage régulièrement son quotidien avec ses fans via les réseaux sociaux, elle a néanmoins pris la décision de ne pas révéler le père du futur bébé ! Dans une interview accordée à "PureCharts", l'ex-compagne de Benoit Paire s’est laissée aller à quelques confidences timides sur l’heureux élu qui partage sa vie. "Là, les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est un événement de ma vie, en tant que femme et en tant qu'artiste. J'avais envie de revenir femme avec une intensité, de la puissance. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai appris ma grossesse", a confié la chanteuse de 34 ans.

"Sentiment d’impuissance et d’inquiétude"

Une semaine après avoir annoncé sa grossesse, Shy’m se retrouve à nouveau confinée ! En effet, Emmanuel Macron a annoncé mercredi la mise en place d’un second confinement pour lutter contre le coronavirus. Sur son compte Instagram, Shy’m n’a su cacher son inquiétude face à ce nouveau confinement. "Ça va être moins sympa ce deuxième épisode sans la quille de blanc. Mais non sans une hébétude et un sentiment d’impuissance et d’inquiétude décuplé. Parce qu’on pensait vivre le pire, parce que maintenant il y a Lui. Force & robustesse les amis. Il ne nous reste plus qu’à être forts, ensemble", s’est exprimée Tamara Marthe de son vrai nom. Son message a suscité de nombreuses réactions de la part de ses fans. "Prenez soin de vous", "Vite que ça passe et que ce soit derrière nous tout ça. Prends soin de toi, de lui, de vous", peut-on lire dans les commentaires.

Par Matilde A.