Shy'm enceinte : la chanteuse annonce sa grossesse dans un clip

Shy'm crée la surprise. Quelques mois après avoir fait ses premiers pas de comédienne dans la série "Profilage", la chanteuse fait son retour avec un nouveau titre intitulé "BOY" ce vendredi 23 octobre. Un clip a ainsi été dévoilé avec une autre surprise. C'est avec un ventre arrondi que Shy'm est apparue pour annoncer sa grossesse. Bien que le titre de son single puisse être un indice, la chanteuse n'a pas précisé le sexe de son bébé en légende sur Instagram : "C'est non sans excitation et sans émotion que je pose ça là : BOY, mon nouveau single. C'est bon de vous retrouver. Et pour le reste, je n'ai pas encore les mots", a-t-elle écrit. Très discrète sur sa vie privée, Shy'm qui s'était séparée du joueur de tennis Benoit Paire en 2017 et avec qui elle semblait toujours proche, ne semble pas souhaiter révéler l’identité du père.

Une grossesse déjà "bien avancée"

Auprès du Parisien, la chanteuse a confié : "J’ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée, surtout en se trompant beaucoup. Je n’avais pas envie qu’on s’immisce dans mon couple. Vivons heureux, vivons cachés". Sur l'annonce de sa grossesse qu'elle a voulu "contrôler au maximum", Shy'm explique que le clip était "la meilleure façon de le faire" et qu'il "laissera aussi un souvenir à mon enfant". "Les paroles lui sont destinées, bien qu’il ne soit pas encore né, il m’apaise. Dès son arrivée, je me suis sentie plus sereine", a assuré la chanteuse qui a une grossesse déjà "bien avancée".

