Shy'm enceinte : ses confidences sur le papa de son bébé

C’est en musique que Shy’m a annoncé attendre un heureux événement. Alors qu’elle vient d’enregistrer un tout nouveau single intitulé BOY, la chanteuse a laissé apparaître dans le clip du titre dévoilant le sexe de son bébé son ventre déjà bien rond. Soucieuse de "contrôler cette annonce au maximum", l'ex-jurée de "Danse avec les stars" explique dans les colonnes du "Parisien" voir cette vidéo comme "un souvenir" pour son premier enfant. C’est pour lui qu’elle a écrit son album : "Les paroles lui sont destinées. Bien qu'il ne soit pas encore né, il m'apaise. Dès son arrivée, je me suis sentie plus sereine, mes doutes ont disparu".

À seulement "deux ou trois mois de grossesse, même sans avoir les formes d'une femme enceinte", elle explique s’être sentie "différente". Quant à l’identité du papa de son enfant, l’artiste de 34 ans préfère rester discrète. Dans les colonnes de "Pure Charts", elle a confié avoir fait un bébé avec "la bonne personne" pendant le confinement. Une période qui lui a permis de lâcher prise : "Être en pause sans culpabiliser, ça m'a mis dans la même position que tout le monde. Le corps se met en pause, l'esprit se met en pause. On se concentre sur d'autres choses aussi, et c'est très utile pour que ça fonctionne, pour tomber enceinte. Je me suis apaisée à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidée à réaliser ce rêve".

"J'accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur"

"Là, les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est un événement de ma vie, en tant que femme et en tant qu'artiste. J'avais envie de revenir femme avec une intensité, de la puissance. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai appris ma grossesse". Avant de poursuivre : "C'est la chose la plus banale parce que beaucoup de femmes tombent enceinte, mais c'est la chose la plus extraordinaire, la plus remuante physiquement et psychologiquement aussi, quand ça arrive c'est complètement bouleversant. C'est aussi une chance parce que beaucoup n'arrivent pas à réaliser ce projet". Quant au changement de sa silhouette, elle préfère s’en amuser : "A la fin du clip, je suis le ventre dénudé, j'assume tout ça, avec le bonnet qui a quadruplé, le ventre qui a grossi, les kilos en plus".

Par C.F.