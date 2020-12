Shy'm enceinte : Son baby bump fait fondre la Toile

Shy'm ne s'arrête plus de surprendre ses fans. La future maman a annoncé de la plus belle des manières possibles sa grossesse, à travers sa passion. C'est dans son clip "Boy", sorti en octobre dernier que Shy'm a dévoilé le sexe de son futur bébé ainsi qu'un baby bump adorable qui a fait fondre les Français. L'année se termine donc en beauté pour l'interprète de "Et alors", qui est parvenue à dissimuler tout ce temps ses formes de femme enceinte. D'ailleurs, il semblerait qu'elle puisse goûter aux joies de la maternité incessamment sous peu comme le prouvent de nouveaux clichés dévoilés par la star. Ce lundi 21 décembre, la chanteuse a partagé de sublimes photos d'elle, en plein tournage de son dernier clip "Ensemble," où elle affiche un ventre très arrondi.

De tendres clichés

La future maman âgée de 35 ans a opté pour une robe rose poudrée toute en transparence pour afficher ses sublimes courbes de femme enceinte. Si elle a dévoilé avoir pris "10 kilos" depuis qu'elle est enceinte, dans une story Instagram, de nombreux fans prédisent un accouchement pour ce mois de décembre, voire janvier. Si Shy'm n'a pour le moment réalisé aucune confidence à ce sujet, son baby bump semble parler pour elle. En tout cas, l'artiste est une femme comblée et rayonne de bonheur sur ces clichés. Une pluie de compliments a vu le jour pour commenter cette série de clichés adorables. Ses nombreux abonnés sont subjugués par "sa beauté" et le lui font savoir. "Si belle", "une beauté", "tu es vraiment magnifique", commentent-ils. Shy'm fait l'unanimité sur Instagram et le bonheur de tous ses fans.

Par Solène Sab