Shy'm et Benoit Paire toujours proches ? Un commentaire intrigue

Il y a quelques années maintenant, Shy'm et Benoit Paire vivaient une belle histoire d'amour. Un romance qui avait fait parler puisque qu'en 2016, le joueur de tennis avait lourdement été sanctionné pour avoir passer la nuit avec Shy'm en pleine compétition. Après deux ans de romance, le couple se sépare. Benoit Paire s'était confié à ce sujet dans une interview accordée à Society : "Avec mon ex-copine, notre relation était cool. Elle pouvait voyager, elle était libre de son emploi du temps, on passait beaucoup de temps ensemble sur les tournois". Il semblerait que ce soit l'attitude de Benoit Paire très impulsif sur les tournois qui aurait agacé petit à petit la chanteuse. Mais la donne aurait-elle changé ? C'est en tout cas ce que les internautes espèrent ! Il faut dire qu'ils ont l'air plus proches que jamais.

une seconde chance ?

Sur Instagram, l'ancienne jurée de Danse avec les stars a posté une photo de ses bleus. En légende, Shy'm, qui a récemment rembarré un animateur, écrit : "Warrior fragile". Et cette publication n'a pas laissé son ex indifférent. Parmi le flot de commentaires, le sien se remarque particulièrement : "Tu es pas une dure au mal contrairement à moi". Et évidemment, il n'en fallait pas moins pour que les fans fassent de nombreuses spéculations. Dans les commentaires on a pu lire : "Vous croyez qu'on n'a pas vu votre petit jeu… c'est quand l'annonce officielle?", ou encore "ah l'amour !" Affaire à suivre !

Par J.F.