Shy'm maman : la chanteuse affiche ses abdos six mois après son accouchement

Depuis le 22 janvier dernier, Shy'm est maman d'un petit garçon. A 35 ans, la chanteuse goûte aux joies de la maternité pour la première fois et elle n'a pas manqué d'entraîner ses fans dans cette belle aventure. Après avoir partagé les coulisses de sa grossesse durant plusieurs mois, la chanteuse se plait désormais à dévoiler son nouveau quotidien, à travers ses publications sur Instagram.

Si elle n'a pas encore dévoilé le prénom de son fils, Shy'm gâte en revanche ses abonnés avec quelques photos sur lesquelles on aperçoit le bébé. La chanteuse a en effet du mal à contenir sa joie d'avoir le nouveau statut de maman : "J'accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est un événement de ma vie, en tant que femme et en tant qu'artiste. J'avais envie de revenir femme avec une intensité, de la puissance. C’est ce que j'ai ressenti quand j'ai appris ma grossesse. C'est la chose la plus banale parce que beaucoup de femmes tombent enceinte, mais c'est la chose la plus extraordinaire, la plus remuante physiquement et psychologiquement aussi, quand ça arrive c'est complètement bouleversant" déclarait-elle au cours d'une interview accordée à Pure Charts.

Shy'm dévoile ses abdominaux

Moins de six mois après avoir donné la vie, la chanteuse a déjà retrouvé sa silhouette d'avant grossesse. Ce mercredi 2 juin 2021, l'ancienne juré de "Danse avec les stars" a en effet partagé en story Instagram, une photo où elle apparaît en tenue de sport afin de faire la publicité de produits minceur. Il est possible d'apercevoir la silhouette amincie et même les abdos saillants de la jolie brune qui n'a visiblement pas lutté pour perdre ses kilos de grossesse.

Par E.S.