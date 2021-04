Shy'm maman : La chanteuse partage un tendre cliché avec son fils pour leur "première sortie"

La vie de Sh'ym a bien changé. La chanteuse a donné naissance à son premier enfant le 22 janvier dernier. L'annonce de sa grossesse était des plus étonnantes et originales. Elle l'a dissimulée de longs mois afin de dévoiler cet heureux événement dans son clip "Boy", confirmant par la même occasion le sexe du bébé. Depuis ce jour de janvier qui l'a transformée, Shy'm est une maman comblée. La première gagnante de "Danse avec les stars" n'hésite pas à partager son quotidien de jeune maman sur les réseaux sociaux. Elle parle ainsi sans tabou de ses joies, mais également des moments plus difficiles, après l'accouchement. Pour la journée de la femme, Shy'm avait partagé un cliché d'elle en noir et blanc topless, pris au cours de sa grossesse, afin de rendre hommage à toutes les femmes de la planète et ce dernier avait fait réagir sa communauté.

"Première sortie hors de notre bulle parisienne"

Ce mercredi 14 avril, c'est un tout autre genre de photo que la chanteuse a décidé de partager avec ses fans. Dans sa story Instagram, la jeune maman a fait part de son bonheur. Dévoilant un cliché d'elle de dos en compagnie de son bébé dans sa poussette, le duo mère/fils contemple l'horizon et la plage, bercé par le bruit des vagues. Pour illustrer cette belle photo de famille, la chanteuse a écrit : "Première sortie hors de notre bulle parisienne. C'est parti pour la découverte du monde, et du tien d'abord mon garçon, avec Maxi Cosi pour nous accompagner tout au long de cette douce conquête…" Maxi Cosi étant la marque de la poussette de son fils. Une première sortie loin de Paris qui leur fait le plus grand bien.

Par Solène Sab