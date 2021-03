Shy'm maman : son cliché topless de sa grossesse dévoilé

De sa grossesse à la naissance de son fils, Shy'm partage sa nouvelle vie de maman régulièrement sur les réseaux sociaux. Depuis la naissance de son premier enfant le 22 janvier dernier, la chanteuse dévoile les tendres moments de son nouveau quotidien à travers quelques clichés de son fils, mais n'hésite pas aussi à parler de sa période post-accouchement. Après avoir partagé plusieurs clichés de son ventre arrondi durant sa grossesse, Shy'm a profité de la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars pour partager un cliché en noir et blanc inédit. Seulement vêtue d'une culotte noire, la chanteuse cache sa poitrine avec sa main et une grande fleur, tandis qu'elle laisse apparaître son ventre bien arrondi et ses tatouages aux jambes.

"Ce n’est pas simple d’être une fille, c’est un fait"

En légende, Shy'm a fait passer un message important sur le fait d'être une femme : "Parce que ce n’est pas normal d’avoir été rassurée d’attendre un petit mec plutôt qu’une petite nana. C’était un sentiment très personnel mais ancré par une vie et des raisons universelles. Ce n’est pas simple d’être une fille, c’est un fait. D’être libre, forte, battante, résiliente, carriériste, amoureuse, vulnérable, avant-gardiste, insaisissable, jeune, puis plus différente, indépendante... d’être soi en dépit de tout. D’être soi avec légèreté, d’être soi sans être jugée, d’être soi en sécurité". Avec une vision renforcée depuis qu'elle est devenue maman, Shy'm a ajouté : "J’ai beaucoup trop de respect et d’admiration (encore plus depuis ce gros ventre) pour toutes les femmes de cette terre et leurs combats. Merci à tous ces hommes qui savent aimer".

Par Marie Merlet