Shy'm maman : son impressionnante photo avant son accouchement

L'année commence bien pour Shy'm. Il y a quelques mois maintenant, la chanteuse annonçait dans le clip de son titre "Boy" qu'elle allait être maman pour la première fois. Elle avait déclaré sur Instagram que selon elle, c'était "La meilleure façon de le faire" et que "cela lui laissera un souvenir" avant de conclure : "Les paroles lui sont destinées, Bien qu’il ne soit pas encore né, il m’apaise. Dès son arrivée, je me suis sentie plus sereine".

C'est donc le 22 janvier que Shy'm a donné naissance à son premier enfant. Elle a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram mais tout en gardant le prénom secret. "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi. Merci".

accouchement imminent !

Shy'm profite donc de sa nouvelle vie. Déjà nostalgique de sa grossesse, elle vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram. La chanteuse et actrice dévoile son ventre XXL à seulement quelques heures de l'accouchement : "Ce jour-ci je m'étais bien dit qu'il n'y avait plus beaucoup de place dans ce ventre... H-2 la t(r)empête". Une photo qui a vivement fait réagir les internautes : "Il avait bien pris toute la place petit boy. Que du bonheur pour vous", "C’est impressionnant cette pointe quand même", "Ah ouais t’as abusé des pizzas là ! Il était temps pour baby boy de venir découvrir le monde", "Et le bonheur est arrivé", "Magnifique", "Tu es si belle", "C’est si mignon", "Magnifiques photos", "Ce sourire" peut-on lire en commentaire.

Par J.F.