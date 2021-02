Shy'm maman : une photo de son fils dévoilée sur Instagram

Le 22 janvier dernier, Shy'm est devenue maman pour la première fois à 35 ans. Après avoir entraîné ses abonnés dans les coulisses de sa grossesse durant plusieurs mois, la chanteuse a fièrement annoncé la naissance de son bébé avec un message subliminal très poétique. "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci" écrivait-elle sur Instagram.



Quelques jours après la naissance de son fils dont le prénom demeure toujours inconnu, l'ancienne candidate de "Danse avec les stars" publiait une adorable photo où l'on pouvait apercevoir la main de son bébé et une Shy'm plutôt fatiguée mais heureuse. Et si la jolie brune est restée plutôt discrète sur l'identité du père de son bébé, elle n'a pas manqué de se confier sur sa grossesse. "J'accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est un événement de ma vie, en tant que femme et en tant qu'artiste. J'avais envie de revenir femme avec une intensité, de la puissance. C’est ce que j'ai ressenti quand j'ai appris ma grossesse. C'est la chose la plus banale parce que beaucoup de femmes tombent enceinte, mais c'est la chose la plus extraordinaire, la plus remuante physiquement et psychologiquement aussi, quand ça arrive c'est complètement bouleversant" déclarait-elle au cours d'une interview accordée à Pure Charts.

Shy'm dévoile une nouvelle photo de son fils

Ce jeudi 11 février 2021, Shy'm a une nouvelle fois gratifié ses fans d'une photo de son fils. Un cliché en noir et blanc où il est cette fois possible d'apercevoir la tête du bébé... qui se cache le visage avec sa main. "Like mother, like son" écrit la chanteuse en légende de la photo, traduisez : "Telle mère, tel fils". Une photo qui a fait réagir Sylvie Tellier, Jean-Marc Généreux, Maxime Dereymez ou encore Bernard Montiel qui ont tous publié des émojis en forme de coeur.



