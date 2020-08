Shy’m pose avec sa soeur sur Instagram : ses fans surpris par leur ressemblance

Shy’m est très active sur les réseaux sociaux. Et notamment sur son compte Instagram suivi par plus de 823 000 abonnés. Photos sexy, conseils pour ses fans… La chanteuse de 34 ans n’en finit plus d’affoler la Toile. Mais ce n’est pas tout. Shy’m utilise aussi les réseaux sociaux pour faire passer des messages qui lui tiennent à coeur. Le dernier en date concernait les violences policières à la suite de la mort de l’Américain George Floyd. Tamara Marthe de son vrai nom avait alors posté : "J'ai pas les mots. C'est si étrange, douloureux et même avilissant de voir ce 'Black lives Matter' scandé de partout. Comme si cela devait être rappelé. En 2020, c'est encore plus absurde. 'La vie des noirs compte' Réveillez-moi…C'est la cruauté, l'ignorance ou la 'déshumanité' des cerveaux malades qu'il faudrait à tout prix pointer, soigner ou enfermer. Qu'éducation avant Que justice soit faite". Un message poignant qui n’était pas passé inaperçu.

"Une mini Shy’m"

Si la rentrée s’annonce chargée pour Shy’m avec la reprise de la série "Profilage" sur TF1 le 20 août prochain, la jurée de Danse avec les stars (TF1) profite encore de son été. Et c’est en famille que l’artiste se ressource. Ce vendredi 7 août, Shy’m a d’ailleurs dévoilé une adorable photo avec sa petite soeur. "Girls can do everything", commente Shy’m en légende de la photo, faisant référence au T-Shirt porté par la fillette de cinq ans. Les commentaires ne se sont pas fait attendre. Étonnés par la ressemblance des deux soeurs, les internautes ont été nombreux à commenter le cliché. "Mini Tam", "Double trouble", "Elle te ressemble tellement", "Une mini Shy’m", peut-on lire dans les commentaires.

Par Matilde A.