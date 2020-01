Sia très attirée sexuellement par le DJ Diplo : ses étonnantes confidences

Décidément, Sia est pleine de surprises. Après avoir annoncé qu’elle avait adopté un petit garçon, la chanteuse australienne, pourtant si discrète sur sa vie privée, a fait d’étonnantes confidences dans les colonnes du magazine GQ. Si elle a récemment déclaré qu’elle souhaitait rester célibataire toute sa vie, Sia ne renonce pas pour autant aux plaisirs charnels. Et son désir se porte sur le célèbre DJ Diplo ! Un artiste avec lequel elle a souvent collaboré, notamment au sein du trio LSD. Une collaboration difficile à préserver tant l’attraction est puissante : "Une grande partie de notre relation est basée sur le fait d’essayer de ne pas avoir de relations sexuelles, afin de ne pas ruiner notre relation professionnelle" a ainsi confié Sia.

Sia totalement sous le charme

Mais la chanteuse de 44 ans cèderait bien volontiers à la tentation ! Et pour ce faire, elle n’a pas hésité à lancer quelques perches à l’ex de Katy Perry : "Je lui ai écrit un texto, et je lui ai dit: ‘Tu es l'une des cinq personnes qui m'attirent sexuellement, et maintenant que j'ai décidé d'être célibataire pour le reste de ma vie et que je viens d'adopter un fils, je n'ai pas le temps pour une relation… Si tu es intéressé par du sexe sans attaches, dis-le moi !’" Pour Sia, le DJ de 41 ans est "la chose la plus douce du monde", qui n’a pas assez "confiance en lui". "C'est tellement intéressant parce qu'il est l'une des personnes les plus talentueuses et les plus attirantes au monde. Mais il ne le sait pas" a-t-elle déclaré, totalement sous le charme de son confrère.

Malheureusement pour Sia, Thomas Wesley Pentz, de son vrai nom, ne semble pas vraiment prêt à entamer une relation, de quelque nature qu’elle soit. Papa de deux enfants, le célèbre DJ préfère leur consacrer tout son temps : "Je pense que j'ai trouvé le véritable amour avec mes enfants. Je me sens parfois seul, je pourrais avoir des accès de dépression. Mais mes enfants, ils m'aiment. Et ils ne peuvent pas m'échapper. Une petite amie finirait par rompre avec moi parce que je suis tellement occupé, et je suis juste un mauvais petit-ami. Mes enfants, eux, ils ne peuvent pas. Mon travail consiste à être bon avec eux" a-t-il déclaré dans les colonnes du magazine GQ.

Par Sarah M