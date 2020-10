Sinead O'Connor isolée : son intriguant message d'alerte sur Twitter

D’intrigants messages ont été partagés par la chanteuse irlandaise sur Twitter le 15 octobre, a repéré Purepeople. Originaire de l'Irlande, Sinead O'Connor habite dans une “partie très reculée” du pays. Cet isolement a alors eu des conséquences pour la chanteuse de 53 ans qui est agoraphobe. Sur Twitter, elle a indiqué ne peut plus aller faire ses courses et s'être retrouvée privée des services de livraison de repas disponibles. "Affamée", Sinead O'Connor a lancé un appel à l'aide. "Ok, j'ai besoin de votre aide. J'ai vécu secrètement avec un cas de paralysie physique lié à un traumatisme et une faible estime de soi au cours des dernières années, mois et semaines, et depuis peu je ne mange pas parce que cela m'a rendue si agoraphobe que je ne pas aller dans les magasins. Et je suis affamée", a-t-elle alerté sur sa situation.

La chanteuse a trouvé une solution

En précisant que son emplacement géographique ne lui permettait pas de recevoir des plats à emporter et d'obtenir les services de livraison des supermarchés, Sinead O'Connor a fait part de sa détresse : "Quelqu'un peut-il me dire si, en Irlande, il existe des services de livraison de repas pour les personnes souffrant de troubles mentaux et dont la capacité à prendre soin d'elles-mêmes a été diminuée ? Je pourrais manger le put*** d'Agneau de Dieu". Seulement, peu de temps après cet inquiétant message, la chanteuse a rassuré en indiquant avoir trouvé une solution : "Tout va bien maintenant. J'ai trouvé un service de livraison de repas. Je suis rassasiée et heureuse".

Ok here goes a reach out. I've been secretly living with a physically paralysing, trauma related case of

acute low self esteem for the last few years and months and weeks and am lately not eating because it's made me so agoraphobic I can't go to the shops. And I'm starving. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

Par Marie Merlet