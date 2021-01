Slimane : cible d’un raid sur la Toile, il ironise

Slimane se lance un nouveau défi pour 2021 ! Ce dimanche 10 janvier 2021, le chanteur de 31 ans a annoncé à ses abonnés Instagram qu’il publierait chaque mois une reprise, et ce à partir du 25 janvier prochain. Une bonne nouvelle pour certains, mais une mauvaise pour d’autres à en croire la réaction de certains internautes qui se sont empressés de l’accuser de "plagiat". Visiblement amusé par ces réactions, l’acolyte de la chanteuse Vitaa a réagi dans ses stories.

Dans un éclat de rire, il a lancé : "Quelques-uns sont incroyables. Je poste la vidéo (ci-dessous) où y a bien précisé 'une cover par mois', et quand même il y a des gens qui mettent en commentaire : ‘Plagiat’. Mais en fait c'est une cover !". Il s’est alors interrogé : "J'ai des trolls maintenant ?". L’ancien candidat de "The Voice" a ensuite partagé une capture de commentaires, des explications de l'auteur de l’accusation : "C'est une blague bg (beau goss, ndlr), on participe juste à un raid mdr on sait que c'est une cover, on rigole juste", peut-on lire.

Slimane découvre les trolls sur la Toile

Quant à la signification du mot "raid", Slimane a partagé l’explication donnée par ses fans : "Apparemment, c'est plein de trolls qui prennent pour cible une personne. Bah merci les gars, c'est super sympa, en même temps ça me fait un peu de pub pour la cover du mois de janvier". Et de conclure : "Jamais j'aurais cru que j'allais devenir une cible" tout en lançant à l’internaute en question : "La prochaine fois, tu dis à tout le monde de dire bravo". Voilà qui est fait !

Par C.F.