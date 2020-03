Slimane face à André Manoukian : il revient sur son élimination de la Nouvelle Star

Mercredi 11 mars, Daphné Bürki a reçu dans son émission "Je t'aime, etc." Vitaa et Slimane, le duo qui cartonne depuis août dernier avec la sortie de son album "VersuS". Le gagnant de "The Voice" a profité de son passage sur le plateau pour revenir sur son élimination de la Nouvelle Star en 2009 face à André Manoukian, l'un des jurés du télé-crochet à l'époque.