Slimane : son numéro dévoilé en direct dans Chanson de l'année

Soirée divertissement sur TF1 ce vendredi soir. La chaîne diffusait un numéro inédit de Chanson de l'année. Émission pour le moins particulière puisque c'est l'un des premiers gros rendez-vous télévisé à avoir lieu avec les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Les chanteurs se sont donc succéder sur la scène installée dans les jardins du Palais-Royal, et ont performé seuls, sans public. Afin que ce vide ne se ressente pas trop à la télévision, des applaudissements enregistrés avaient été superposés aux images afin que cette soirée garde un peu de dynamisme. Cette dernière avait pour but d'élire la chanson de l'année parmi seize titres comme Vianney guéri du Covid-19, Clara Luciani, Boulevard des Airs, Claudio Capeo, Vitaa et Slimane Tryo ou encore Dadju.

Une pluie d'appels

Et sans surprise, c'est le duo Vitaa et Slimane qui a fait un beau geste pour lutter contre le coronavirus, que le public a décidé d'élire chanson de cette année. Cela fait plusieurs mois maintenant que les deux chanteurs enchaînent les succès. Un choix logique donc, comme l'ont souligné de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. "Vitaa et Slimane qui remportent la chanson de l'année, c'est logique !" Ou encore trop content pour Vitaa et Slimane ! Ils méritent vraiment leur titre de Chanson de l'année". Pour féliciter le chanteur, Nikos Aliagas qui présentait l'émission l'a appelé en visioconférence. Mais la chaîne avait oublié de masquer le numéro. De nombreux internautes ont remarqué la bourde et ce dernier a rapidement fait le tour des réseaux. Pris d'assaut, Slimane a évidemment supprimé son numéro comme il l'a annoncé dans un tweet avec beaucoup d'humour "Avant toi chanson de l'année ! Merci ! Et puis bien évidemment le numéro de tel n'existe plus haha je vous aime merci".

TF1 qui balance le numéro de Slimane en direct ! #LaChansonDeLannee pic.twitter.com/sYUyrpcuYf — Sofiane Alarcon (@SofianeAlarcon) June 12, 2020

Par J.F.