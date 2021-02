Slimane victime d'usurpation d'identité, il met en garde ses fans

Son duo avec Vitaa a séduit le cœur des Français. Depuis, Slimane est dans tous les esprits. Cependant, la célébrité a quelques déconvenues. Les réseaux sociaux font partie de son quotidien et le chanteur adore partager des moments de sa vie avec ses fans. En janvier dernier, Slimane s'était lancé un défi qui a suscité de vives réactions auprès des internautes. Chaque mois, le chanteur publiera une reprise sur son compte Instagram. Si certains de ses fans attendent patiemment ce moment, d'autres l'ont carrément accusé de "plagiat". Face à ces critiques, Slimane avait décidé de répondre tout en ironie à ses détracteurs : "Quelques-uns sont incroyables. Je poste la vidéo (ci-dessous) où il y a bien précisé 'une cover par mois', et quand même, il y a des gens qui mettent en commentaire : ‘Plagiat’. Mais ,en fait c'est une cover !". Il s’est alors interrogé : "J'ai des trolls maintenant ?", ce à quoi certains ont répondu de manière positive. Après avoir été la cible d'un raid sur la Toile, le chanteur est à présent victime d'usurpation d'identité.

"faites très attention"

Ce lundi 8 février, l'acolyte de Vitaa s'est une nouvelle fois exprimé sur Instagram et a posté une vidéo pour mettre en garde ses nombreux abonnés. "Je reçois beaucoup de messages de gens qui pensent me parler en privé, qui pensent m'envoyer de l'argent parce que j'ai des soucis, sachez que ce n'est pas moi , parfois je me fais carrément insulter", a-t-il notifié à sa communauté avant de poursuivre : "Je pense que les gens jouent avec vous pour vous escroquer, faites attention. Je ne sais pas quoi vous dire de plus mais ce n'est pas moi, donc faites très attention à vous c'est dangereux, ça fait de la peine à pas mal de gens qui envoient de l'argent donc, faites très attention." Un message qui a pour but de protéger ses fans.

Par Solène Sab