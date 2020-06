Snoop Dogg explique pourquoi il n'a jamais voté de sa vie

Le chanteur Snoop Dogg est connu depuis le milieu des années 90 et sa chanson "Who Am I ? (What's my name) ?" Dans le clip, il se transformait en doberman devant une jeune femme effrayée. Depuis, le rappeur a sorti de nombreux albums, mais il a surtout fait parler de lui pour sa consommation de cannabis. Condamné à plusieurs reprises notamment pour possession de cocaïne, possession illégale d'armes, il a ensuite été acquitté dans une affaire de meurtre. Un palmarès bien fourni qui l'a suivi pendant des années avant que ce dernier ne soit effacé, une fois toutes ses peines purgées.

"Je ne supporte plus de voir cet abruti au pouvoir"

Snoop Dogg n'a ainsi jamais voté de sa vie. Alors que l'élection présidentielle approche à grand pas et que Donald Trump vise une réélection, le rappeur a décidé qu'il allait cette fois-ci franchir le pas et aller voter. Mais pourquoi ce revirement soudain ? Il l'a expliqué dans une interview accordée à la radio The Real 92.3. "Pendant des années, j'étais convaincu qu'on ne pouvait pas voter si on avait un casier judiciaire", a-t-il confié au micro de l'émission. Ce qui est en partie vrai car les personnes inculpées perdent leur droit de vote mais le recouvre une fois leur peine purgée. Alors en novembre, Snoop Dogg, ardent opposant à Donald Trump ne se posera pas (trop) de question : "Je n'ai jamais voté de ma vie mais cette année je pense que je le ferai car je ne supporte plus de voir cet abruti au pouvoir. Je ne peux pas dire aux gens de faire quelque chose, et ne pas le faire moi-même", a-t-il ajouté.

Alors que l'Amérique est à feu et à sang depuis la mort de George Floyd le lundi 25 mai, tué par un policier, l'élection de novembre risque de prendre un tournant inattendu. Les Américains vont-il sanctionner Trump et sa politique ?

Par Mélanie C.