Sophie Tapie dévoile des photos rock’n roll de son mariage

L’heureuse nouvelle a été annoncée par le quotidien Var Matin le 22 août dernier, Sophie Tapie s’est mariée avec son compagnon Jean-Mathieu Marinetti. C’est à la mairie de Saint Tropez que le couple a choisi de s’unir. Pour l’occasion, la fille de Bernard Tapie avait revêtu une longue robe blanche transparente avec de la broderie anglaise. Le père de la mariée, malade, a assisté à la cérémonie, tout comme la mère, Dominique Mialet-Damianos. Comme de nombreux curieux se sont attroupés devant la mairie le jeudi 20 août, les mariés et leurs proches ont dû être "exfiltrés". La fête a ensuite continué dans une belle villa sur la baie des Canoubiers. Discrets sur leur relation, le couple n’avait encore dévoilé aucun cliché de la cérémonie via les réseaux sociaux jusqu’au dimanche 30 août…

Les internautes la félicitent

Sophie Tapie a finalement publié deux photos ainsi qu’une vidéo de son mariage. "Je n’ai besoin de personne en Harley Davidson" c’est sur cet air très connu de Brigitte Bardot que la fille de Bernard Tapie a posté une vidéo de son arrivée sur le lieu des festivités. Elle est en robe de mariée, fumigènes roses à la main, à l’arrière d’une moto conduite par son mari. Une arrivée très rock’n roll comme elle l’écrit sur son compte Instagram. "YES, let’s rock’n roll till the end of time", Sophie Tapie compte bien vivre de façon rock’n roll toute sa vie. Les deux autres photos postées représentent les mariés à moto sur le chemin qui mène aux festivités. En commentaires, les abonnés sont nombreux à réagir et à féliciter celle qui a fait part de sa colère récemment sur le réseau social. "Beaucoup de bonheur" lui souhaite un internaute, un autre écrit : "Toutes nos félicitations et meilleurs vœux pour une longue vie remplie de joie et de bonheur".

Par Valentine V.