Soprano : le surnom très déplacé que Michel Leeb lui a donné

Ce jeudi 5 mars, Soprano était au micro de Sébastien Cauet sur NRJ Radio. Venu parler du prochain spectacle des Enfoirés qui rendra hommage à la capitale française, le Marseillais s'est laissé aller à quelques confidences sur le début de sa carrière. Parmi les nombreux souvenirs qu'il garde de ses premiers pas sur les plateaux de télévision, il se souvient de son passage dans "La méthode Cauet", diffusée sur TF1.

"Il y a un truc que je ne t'ai jamais dit. C'était ma première télé. Michel Leeb me regarde et me fait 'Et toi, tu es qui ?' Je me présente, je lui dis que je m'appelle Soprano et là, il me fait... 'Moi je vais t'appeler Kirikou !' ", commence par raconter l'interprète de "Millionnaire". Gêné, l'animateur lui lâche : "Mais tu es sérieux ?" Choqué par cette remarque, Soprano continue son récit : "Je me suis dit 'C'est ça la télé, les mecs ? Je lui mets une patate ? Je fais quoi ?' J'ai vu qu'il était dans son monde...". Le chanteur conclut son histoire : "Il est venu et m'a fait 'Je suis parti me renseigner sur toi, j'adore ce que tu fais...' et il est parti !"

Sébastien Cauet choqué

Incrédule, Cauet ironise : "Je suis choqué. Est-ce qu'il t'a fait le sketch de l'Africain après pour enchainer ?" l'ancien coach de "The Voice" lui répond : "Il aurait enchaîné les bananias… J'aurais fait du Ninja !" Pour rappel, dans son sketch sorti dans les années 80, Michel Leeb caricature à l'extrême un accent africain. En 2017, il se défendait sur le plateau de Thierry Ardisson : "Il n’y a évidemment pas une seconde l’once d’un millième de racisme".

Soprano est ce vendredi 6 mars sur TF1 dès 20h50 avec toute la troupe des Enfoirés pour soutenir Les Restos du cœur. Pour ce nouveau concert intitulé : "Le Paris des Enfoirés", la joyeuse bande rendra hommage à la ville lumière en reprenant les plus grands tubes de la chanson française, mais aussi à travers des sketchs écrits pas Michaël Youn.

Par C.F.