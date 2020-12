Star Academy : les premières infos sur la spéciale pour les 20 ans de l'émission dévoilées (Exclu vidéo)

Chaque week-end, Mickael Dorian est aux commandes de son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. Pour la dernière de l'année 2020, l'animateur a reçu Gwendal Marimoutou et Aurélie Konaté. L'occasion pour ces derniers de parler de leur actualité, lui pour son retour sur scène dans le revival de la comédie musicale "Le Roi Lion" au Théâtre Mogador, elle pour le récent tournage auquel elle a participé pour fêter les 20 ans de "La Star Academy".

Souvenez-vous : Aurélie Konaté a été révélée lors de la diffusion de la saison 2 du télé-crochet remportée par Nolwenn Leroy en 2002. Pendant son aventure, elle avait fait la rencontre, entre autres, d'Emma Daumas, Jérémy Chatelain et Houcine.

"C'était un joli moment"

Face à Mickael Dorian, Aurélie Konaté a donné quelques détails sur cette édition spéciale 20 ans de "La Star Academy". "On ne peut pas dire qui sera présent pour cette émission. Je peux vous dire que c'est un documentaire pour fêter les 20 ans. Ça a été tourné à la rentrée", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "C'est vrai que moi, j'ai toujours refusé. On m'a proposé plusieurs fois de participer à des rétrospectives, des documentaires... J'ai toujours dit non. Pas de rejet, je ne voyais pas l'intérêt que j'avais à apporter à ce genre d'émission. Mais là c'était les 20 ans. Je trouvais important de fêter ces 20 ans, de retrouver certains copains".

Alors que l'émission sera "certainement" diffusée en 2021, Aurélie Konaté s'est livrée sur son ressenti pendant le tournage. "Je sais que j'ai énormément pleuré (...) Je ne m'attendais pas du tout à avoir cette émotion-là en voyant les images devant moi. Ça a été assez émouvant. C'était un joli moment", a-t-elle conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Good Morning Week-End" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV