Star Academy : Olivia Ruiz n'en garde pas que des bons souvenirs

La Star Academy a mis en lumière de nombreux jeunes artistes. Parmi eux, Olivia Ruiz. La jeune femme a participé à la première saison du télé-crochet remporté par Jenifer en 2001. Elle ira jusqu’en demi-finale, suffisant pour se faire un nom et se faire remarquer. Très rapidement, elle signe chez Universal. La jeune femme est nommée au Victoires de la Musique dès 2005 dans la catégorie "Révélation sur scène". Son deuxième album intitulé "La femme chocolat" connaît un franc succès. Mais Olivia Ruiz ne garde pas que de bons souvenirs de la Star Academy comme l’une des coachs, Raphaëlle Ricci. Alors qu’elle sort son premier livre, "La commode aux tiroirs de couleurs", elle s’est confiée au Parisien dimanche 24 mai.

Des tenues toujours plus courtes, pas à son goût

"C’est tout le paradoxe car quand j’y pense, j’ai mal pour la jeune fille que j’étais, à qui on faisait mettre des minijupes" révèle Olivia Ruiz. Si la Star Academy a été un véritable tremplin, elle le reconnaît, elle en a aussi gardé un certain traumatisme vis-à-vis des tenues que la production lui faisait porter. Elle révèle alors ne pas avoir pu porter de robes pendant un certain temps après le tournage. "Je ne veux pas montrer mon cul, je veux juste qu’on m’écoute" explique-t-elle. Ce n’est pas la première fois que la jeune femme se confie sur son expérience. En 2017 dans "On n’est pas couché", elle déclarait, "Si j’avais vu la Star Academy 1, je n’aurais pas participé à la Star Academy 2". Elle se souvenait aussi des tenues toujours plus courtes, "Ce n’était pas une tenue mais un maillot de bain et on a fait ne sorte que je n’ai que cette tenue à ma taille. J’ai dû rentrer sur le plateau en larmes avec un truc qui me cachait à peine le sexe et le bout des seins".

Par Non Stop People TV